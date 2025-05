Veterani della Pro Vercelli: premiati tre giovani talenti

L’Associazione Veterani della Pro Vercelli si è riunita in assemblea annuale giovedì sera nel ristorante “Da Ciccio” di Caresanablot, sotto la presidenza di Franco Balocco. Tantissimi i presenti: ex calciatori di ogni età. Ospiti d’onore l’ex presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo e l’ex ds Massimo Varini che, intervistati dal giornalista Enrico De Maria, hanno raccontato l’indimenticabile decennio 2010/2020, durante il quale la Pro è riuscita nell’impresa di disputare ben cinque tornei in serie B, con due indimenticabili promozioni dalla C1.

Quindi i Veterani hanno premiato tre atleti del settore giovanile della società segnalati appunto dai loro tecnici. Hanno ricevuto il diploma “Miglior giovane-Leoncino d’oro” l’under 16 Patrick Quaglino, l’under 17 Giulio Prella e il Primavera Ouseynou Sow. I tre giovani erano accompagnati dal direttore marketing Alessandro Piccica e dall’addetto stampa Mattia Serchione, in rappresentanza della società cui è stato augurato ogni bene in vista del doppio spareggio playoff con la Pro Patria.

E alla fine, proprio per quanto riguarda la stagione calcistica in corso e in fase di chiusura, per acclamazione l’assemblea ha proclamato Gianmario Comi miglior calciatore delle bianche casacche: il “leone d’argento” dei Veterani Pro Vercelli gli verrà consegnato nei prossimi giorni dal presidente Franco Balocco.