Task force sul verde, parte la lotta alle infestanti

Assicura l'impegno per arrivare a tagliare l'erba in ogni angolo della città l'assessore Antonio Prencipe: da lunedì 12 maggio sono a pieno regime 22 operai per curare quotidianamente il verde di Vercelli. Venti sono collaboratori di ditte esterne, due sono in forza al Comune. Il piano d’azione della task force è stato pensato per essere il più performante possibile: gli operai saranno suddivisi in cinque squadre da quattro addetti che copriranno l’intero territorio. Nella settimana appena trascorsa, inoltre, era già stata aggiunta un’ulteriore squadra alla precedente forza lavoro di 12 operai.

«Arriveremo ovunque - assicura l’assessore Prencipe -. Come promesso nei giorni scorsi, l’Amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Scheda, ha raddoppiato il personale per il taglio e la cura del verde per rendere la nostra città sempre più bella e decorosa». Prencipe sottolinea come «prima delle festività natalizie, una delle tre ditte non più stata a disposizione e quindi abbiamo intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo per sopperire a questa mancanza che non dipendeva dalle nostre volontà». Prencipe informa che le ditte «lavoreranno un’ora in più al giorno (quindi otto ore anziché sette, nda) e al sabato».

Venerdì 9 maggio, sono state programmate la pulizia dei parchi, gli interventi in piazza Mazzini, via Monaco, davanti al Palapregnolato, in via Arles, piazza Irigoyen e nell’area verde interno del complesso Atc.

Le ditte si occupano anche di corso Italia, viale Rimembranza, corso de Rege e corso Magenta. Sabato, c'è stato il taglio dei tappeti erbosi del parco Baden Powell e il decespugliamento meccanico in via Paggi mentre, nella settimana in corso, sono previsti anche interventi nei cimiteri cittadini.

CLICCA QUI PER IL DETTAGLIO GIORNO PER GIORNO