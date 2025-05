Il grazie della città alle campionesse d'Italia della Libertas ginnastica

«Sono l'orgoglio della città, le nostre ambasciatrici nel mondo dello sport. Ragazze giovanissime e sicuramente destinate a ottenere grandi successi. Grazie per aver portato in alto il nome di Vercelli»: c'è l'orgoglio del sindaco e dello sportivo nelle parole scelte dal primo cittadino, Roberto Scheda, per parlare delle campionesse d'Italia della Libertas Ginnastica, ricevute giovedì in Comune dopo la conquista dello scudetto di ginnastica artistica a Firenze.

Nella sala del Consiglio Comunale, sindaco e rappresentanti della giunta accolgono Giulia Perotti Artemisia Iorfino, Alessia Daniello, Thelma Lapalombella, Margherita Casalino, Elena Ferrari e il prestito francese Elena Colas, i tecnici Enrico Pozzo e Federica Gatti, il presidente Luca Casalino e la vice Sabrina Sanna: alle atlete le pergamene di ringraziamento con scritto: «L’Amministrazione Comunale ringrazia per l’incredibile risultato ottenuto, la conquista del titolo italiano a squadre di ginnastica femminile 2025. Questa vittoria resterà per sempre scritta nel grande libro dello Sport confermando il ruolo primario di Vercelli a livello italiano e internazionale».

«Tutti devono sapere che siete campionesse, e avete portato il nome della nostra città in Italia e nel mondo, ringrazio voi, i vostri istruttori e la società sportiva», è il commento di Scheda.