Trino e Diocesi in lutto: addio a Lorenzo Bedello, papà del vicario generale

Comunità di Trino e Diocesi in lutto per la morte di Lorenzo Bedello, papà di don Stefano, vicario generale della diocesi e parroco del duomo di Vercelli. Aveva 77 anni e solo cinque mesi fa aveva perso la moglie, Stefania Gaggion. Un malore se lo è portato via all'improvviso, mentre si trovava nella sua casa di Trino.

Appassionato di calcio, "Renzo" Bedello in gioventù era stato calciatore nelle file del Trino dove poi aveva assunto l'incarico di dirigente. Proprio nei giorni scorsi era stato premiato tra le "leggende del calcio locale".

Immediata la vicinanza di tanti concittadini e fedeli a don Stefano e al fratello Andrea: «L’arcivescovo Marco – si legge in una nota dell’arcidiocesi – desidera esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza ai figli che solo cinque mesi fa avevano perso la mamma. A don Stefano e ad Andrea vadano le più sentite condoglianze, con la vicinanza fraterna del presbiterio eusebiano e dei membri dei diversi Consigli di partecipazione diocesani».

«A nome di tutta la comunità di Trino ci uniamo al dolore del nostro concittadino don Stefano, di Andrea e di tutte le persone che soffrono per la scomparsa del caro Renzo», scrive il sindaco di Trino, Daniele Pane.

Analoghe attestazioni di lutto da Santhià, centro nel quale don bedello ha prestato servizio come parroco: «A nome di tutta la Comunità di Santhià siamo vicini in un grande abbraccio al dolore del nostro cittadino onorario don Stefano», dice la sindaca, Angela Ariotti.

Il Rosario sarà recitato martedì 29 aprile alle 18, nella chiesa parrocchiale di Trino. Mercoledì 30 aprile alle 15, nella chiesa parrocchiale di Trino, avranno luogo la messa esequiale e il rito di commiato presieduti dall’arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo.