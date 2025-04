Aumentati i fondi per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità. Riva Vercellotti: «Un simbolo di rinascita sociale e territoriale».

“Sono molto soddisfatto del voto odierno e delle modifiche apportate riguardo al riutilizzo dei beni confiscati - dichiara Carlo Riva Vercellotti, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale - Con la decisione odierna la Regione conferma l’impegno a contrastare in ogni modo la criminalità organizzata e a restituire alla società quanto indebitamente sottratto”.

Tra gli aspetti più significativi della delibera licenziata oggi dall’Aula, vi è sicuramente il potenziamento delle risorse destinate al fondo regionale per la gestione dei beni confiscati, che passano dai 740 mila euro previsti per il bando 2024/25 a 1,2 milioni per il bando 2025/26.

I contributi per il riutilizzo dei beni confiscati salgono dal 50% al 70% delle spese ammissibili, per un massimo di 100 mila euro. Questa percentuale sale al 90% per i beni localizzati in comuni con meno di 5mila abitanti, per facilitare i piccoli comuni nel realizzare questo tipo di progetti.

Ringrazio l’assessore Marrone - prosegue Riva Vercellotti - per il costante impegno a supporto delle Forze dell’Ordine ed il grande lavoro svolto per la legalità e l’aumento delle risorse a favore del riutilizzo dei beni confiscati che, ritornando alla collettività, divengono simbolo di rinascita sociale e territoriale”.

“L’impegno della Regione Piemonte e del Governo Meloni su questo tema è molto forte e ha portato sinora ottimi risultati. La cultura della legalità e la sua diffusione passano però attraverso i comportamenti dei singoli cittadini e la volontà di combattere tutti insieme, dalla scuola alle associazioni, sino alla politica, dalla stessa parte per debellare la terribile piaga delle mafie”, conclude il Capogruppo Riva Vercellotti.