Pro Vercelli-Pro Patria: dopo 45' vince la paura

Pro Vercelli-Pro Patria 0-0

Primo tempo

Corner per gli ospiti, esce a vuoto Franchi, primo brivido.

Ammonito Somma della Pro Patria.

Bell'imucata di Schenetti per Coppola, anticipato dalla difesta ospite.

Carosso, tiro sparacchiato alto, al 23'.

Altro brivido dalle parti di Franchi: rimessa laterale degli ospiti, Schenetti non ci arriuva di testa, l'ex Beretta non ci arriva per un soffio.

Ammonito Pino.

Equlibrio in campo. E tensione.

Punizione dalla destra di Schenetti, ben calibrata, per la testa i Comi, palla fuori.

Siamo al 40': vince la paura di perdere da parte delle due squadre.

Fine del primo tempo. Senza sussulti.





Secondo tempo

Formazioni

Pro Vercelli: Franchi; Clemente, Sbraga, Anton; Iezzi, Pino, Schenetti, Rutigliano, Carosso; Coppola, Comi. A disposizione: Rizzo, Marchetti, Romairone, Condello, Serpe, Contaldo, Siafa, Niang, Antolini, Cirillo, La Rosa, Burruano, Benacquista, Zarrouki, Gaglioti. Allenatore Banchini

Pro Patria: Rovida; Bashi, Cavalli, Coccolo; Somma, Mallamo, Ferri, Barlocco; Terrani, Beretta; Toci. A disposizione: Pratelli, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Nicco, Pitou, Citterio, Piran, Renault, Vaglica, Rocco. Allenatori: Massimiliano Caniato – Massimo Sala





Arbitro: Valerio Vogliacco, sezione di Bari

Ammoniti: Somma della Pro Patria; Pino della Pro Vercelli.