Dalla Fiat 600 alle Lambretta e Vespa...

La prima edizione di Fun Motor Classic ha riscontrato un ottimo successo di pubblico (15 e 16 marzo); i visitatori che hanno affollato i padiglioni del centro fiere di Caresanablot sono stati numerosi, merito dei veicoli esposti con un occhio di riguardo per i 70 anni della Fiat 600. Di pregio gli esemplari in mostra tra cui una bicolore e l’ultima serie “fanalone” ed un esemplare con targa Vercelli datato metà anni sessanta provvisto di sci, chissà forse per una vacanza sulla neve a Cervinia ? Ovviamente non poteva mancare la Fiat 500 nelle sue numerose declinazioni. Interessante lo stand della Fondazione Marazzato con il Fiat 682 N 2 in livrea Supercortemaggiore il Fiat 18 P autobotte e il Fiat 615. I veicoli a due ruote hanno promosso alcune chicche tra cui, oltre alle conosciute Lambretta e Vespa, gli scooter carrozzati dalla tedesca Maico. Il parco espositivo era inoltre composto da realizzazioni di prestigio: Alfa Romeo Sprint, Mini Cooper, Ferrari Testarossa, Fiat 125 Taxi, MG, Volkswagen Maggiolino, Simca 1000, Porsche e tanti altri stupendi modelli.