“Architetture contemporanee. Racconto di viaggi in Europa”: seminario al Castello di Lenta

“Architetture contemporanee. Racconto di viaggi in Europa”: è il tema del seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C di Vercelli, presieduto da Marina Martinotti, che si è tenuto al Castello di Lenta. Nell’occasione gli architetti Gian Piero Gioria e Andrea Musano hanno parlato delle loro esperienze all’estero soffermandosi su chiese, abitazioni, cantine ed edifici pubblici. Ma senz’altro, nell’ottica di valorizzare il nostro territorio, non poteva mancare un approfondimento sul Monastero di San Pietro di Lenta: il dottor Gabriele Ardizio ha offerto spunti per una lettura storica e archeologica.

Nell’ultimo anno, infatti, l’Ordine degli Architetti ha organizzato i suoi eventi ed assemblee in varie location dall’alto valore architettonico, culturale e storico della nostra provincia: “L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza delle incredibili bellezze che abbiamo a un passo da casa” dichiara il presidente Marina Martinotti. Un ringraziamento è stato rivolto al sindaco di Lenta Sergio Parini e all’associazione culturale “Il Castello” per la concessione del Castello e per l’ospitalità.