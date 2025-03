ASD Nebris US Acli di Cigliano: conquistati i primi tre posti in ben due categorie

Bravissime le atlete dell’ASD Nebris US Acli di Cigliano che alla prima gara regionale del Piemonte

tenutasi al Palazzetto CH4 Sporting Club di Torino il giorno 01 marzo, sono salite sul podio

conquistando i primi tre posti in ben due categorie.

Prima Categoria Allieve, Camilla Pozzo 1° posto medaglia d’oro- Gaia Peron 2° posto medaglia

d’argento- Ilenia Maffeo 3° posto, medaglia di bronzo.

E ancora nella prima categoria Ragazze, conquista l’oro Alice Scusello, l’argento Celeste Reale e

bronzo Verden Crosasso.

Un secondo posto va a Marta Bertaina, già campionessa regionale 2024 nella categoria Junior.

Bella soddisfazione anche per le altre allieve della Nebris che su 60 partecipanti si piazzano fra il 4°

e il 12° posto in particolare Lara Chiorazzo e Sole Bobba. Più che soddisfatta l’Istruttrice regionale

Hortensia Tarello Dalimon che le ha preparate con competenza e professionalità. Oltre che ASD

Nebris, Hortensia allena anche le ginnaste dell’ASD Sprint di Cavaglià, con la quale la nostra

Associazione collabora da diversi anni e dove alcune delle nostre allieve perfezionano le loro

performance. Per questo ci sentiamo di condividere con questa ASD le vittorie ottenute da alcune

atlete. Dell’ASD Sprint di Cavaglià si è distinta Nicosia Letizia, medaglia d’oro nella categoria

Allieve.

La Ginnastica Artistica, come abbiamo visto nelle Olimpiadi 2024, è una disciplina sportiva che

richiede molto impegno fisico e costanza di allenamento. Seppur le nostre ore di pratica

settimanale siano poche, le nostre atlete hanno dimostrato di avere passione e serietà nel mettere

a frutto le loro potenzialità. Un grazie sentito va l’Istruttrice Hortensia Tarello Dalimon che con

severità ma anche complicità sa motivare e incoraggiare le nostre giovani ginnaste.

La seconda gara regionale si disputerà sempre a Torino il 12/ 13 aprile presso lo stesso Palazzetto

CH4 Sporting Club, dove in questo anno si terrà anche la gara Nazionale nel mese di maggio.