Freedom ancora sul podio

Domenica 2 febbraio nel palazzetto dello sport di Pinerolo si è svolto il contest coreografico "HH DAY", competizione nota a molti tra le migliori competizioni di HipHop nel nord Italia per l’alto livello dei partecipanti e l'ottima organizzazione dell'evento.

A questa manifestazione ha preso parte il gruppo BOO-YA New Generation CREW nella categoria Kids ottenendo uno strameritato secondo posto nonostante fossero i più piccoli di tutto il concorso.

Finiti i meritati festeggiamenti l'insegnante Deborah ha comunicato la nascita di una nuova Crew di HipHop e un gruppo di Contemporaneo, i quali si stanno già preparando per le competizioni future, mentre per la Crew dei BOO-YA composta da Rebecca Maria Leccese, Eleonora Pergianni, Andrea Avarello, Dalila Vilella e Emma Manzato hanno in calendario gare ogni 2 o 3 settimane e, infatti, la prossima sarà a Lecco il 22 di Febbraio.