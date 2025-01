Quali sono le curiosità sul calcio più cliccate sui social?

Il Web è sempre stato un veicolo che percorre una distanza sconfinata nella storia delle scommesse calcio, con tutti i meme e statistiche dei migliori bomber, i record di squadra, ma anche le situazioni più folli o le vittorie più imprevedibili. Insomma: ce n’è per tutti i gusti.

Ecco alcune curiosità tra le più cliccate sui social e sui blog di calcio, che riguardano tutti i tipi di situazioni possibili, tra record statistici, gesti folli, miti e leggende.

Le 5 vittorie consecutive del Napoli contro la Juve al Maradona

Il primo match Napoli - Juventus con lo stadio che prende il nome del D10S volato in cielo troppo presto per i suoi tifosi, si tiene il 13 febbraio 2021, con i Partenopei che vincono per 1 - 0. Nelle altre 3 gare disputate il Napoli ha vinto sempre 2 - 1, mentre clamorosa è la sconfitta del 13 gennaio 2023, con la Vecchia Signora distrutta per 5 - 1. Morale della favola: al Maradona la Juventus non vince mai.

La straordinaria media gol di Suarez

Tra gol e record sui Social impazzano le statistiche di Suarez, che con l’Ajax ha segnato 179 reti in 159 match, con il Liverpool ha segnato 113 gol in 133 partite e con il Barcellona è andato in gol 308 volte sulle sue 283 gare giocate in Blaugrana.

Per gran parte della sua carriera, Luis Suarez ha mantenuto la sua media gol più alta di una rete per match, con l’Atletico Madrid ha segnato 40 gol in 83 match e anche con l’Inter Miami sta mantenendo la sua media reti di 1 un gol per match.

Pro Vercelli e Genoa: le prime dominatrici di Serie A

La Pro Vercelli è una delle squadre più antiche di Serie A, perché fu fondata nel 1892, soltanto un anno prima del Genoa. Fino agli anni ‘50, Pro Vercelli e Genoa hanno dominato l'albo d'oro di Serie A, rispettivamente con 7 e 9 scudetti, restando al top per oltre 30 anni come dominatrici della massima categoria italiana di calcio.

Soprannomi delle squadre di calcio: come nascono?

Sono tantissime le storie e le leggende sui soprannomi delle squadre di calcio, il Torino, per esempio, è fedele al suo simbolo storico, il Toro, così come la Roma, fedele alla Lupa, che allattò i fondatori della città, secondo la più antica leggenda.

L’Arsenal è conosciuto anche come Gunners, il motivo è perché fu fondato dai lavoratori dell’Armeria Britannica, mentre tra Inter e Milan ci sono soprannomi relativi all’estrazione sociale dei tifosi.

Nei primi anni del XX secolo, i tifosi del Milan erano soprannominati “Casciavit”, ossia cacciaviti, per via della loro estrazione sociale operaia, infatti, la maggior parte erano immigrati che lavoravano nelle fabbriche. I tifosi dell’Inter, erano invece soprannominati i “Bauscia”, per sottolineare la loro estrazione sociale nobile.

Balotelli e Ronaldo il Fenomeno fanno serata a Ibiza

Al di là di ogni gossip, quello che ci interessa in questa curiosità che da poco tempo è apparsa sui social, è vedere due grandi campioni come Balotelli e Ronaldo fare serata insieme.

Ecco cosa ha raccontato Supermario, nella sua versione divertente. Una sera un suo amico gli dice “Mario, c’è il Fenomeno che ti saluta”, Balotelli non lo aveva riconosciuto. Quando si accorge che Ronaldo Il Fenomeno in persona lo stava chiamando, non ci ha pensato due volte a fare serata con lui nelle discoteche più rinomate di Ibiza.

Lo scherzo a Gattuso da parte di Gascoigne nei Rangers

Per i particolari dello scherzo, rimandiamo direttamente alla pagina Instagram Che Fatica la Vita da Bomber, senza entrare ulteriormente nei dettagli, perché lo scherzo che Gascoigne riservò a Gattuso quando andò a giocare nei Rangers in Scozia, è sicuramente uno dei più terribili e disgustosi.