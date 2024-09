Record di iscrizioni per l’EVOLUTION HORIZON AWARD, premio che valorizza la vitalità imprenditoriale italiana. Ancora aperta la partecipazione.

Si è già superata la “quota 100”. Tante, infatti, sono le aziende, italiane ed internazionali con le migliori best practices, che hanno già aderito alla nuova kermesse milanese di cui si parla diffusamente, perché sarà l’occasione ideale per mettersi in gioco e far parlare di sé, di quello che fanno di particolarmente valido ed interessante. Ma anche di farsi conoscere massivamente, grazie al forte impatto mediatico di un evento che vuole essere il primo appuntamento di una lunga serie, destinata a lasciare un segno nel panorama nazionale (ma anche internazionale) dell’imprenditoria sana, tenace, longeva, sostenibile.

Si chiuderanno ufficialmente il prossimo 11 ottobre le iscrizioni all’Evolution Horizon Award, il nuovo premio organizzato dal Gruppo Editoriale MoreNews e dalla Fundus Della Torre di Massimo Della Torre, e coordinato dalla giornalista ed event manager, Chiara Osnago Gadda, che si svolgerà il prossimo 4 novembre presso l’Enterprise Hotel di Milano, dopo un convegno sui temi della sostenibilità, innovazione e mobilità sostenibile, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Un simposio, questo, che si porrà l’obiettivo di favorire nuovi stimoli sempre più sfidanti e sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico e che cercherà, di divulgare ulteriormente, il concetto di quanto sia fondamentale il dialogo e la collaborazione tra enti pubblici e privati, al fine di trovare soluzioni vincenti.

Il premio a seguire, sarà quindi celebrativo ma anche e soprattutto, educativo, un momento di incontro e di scambio, un riconoscimento alle aziende, persone ed organizzazioni che credono nell’innovazione e nella sostenibilità, come nel processo imprescindibile per la longevità del proprio business.

Enrico Anghilante, patron di MoreNews - il più grande gruppo di editoria web del nord ovest, con più di 20 testate e oltre mezzo milioni di lettori al giorno tra Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Lombardia - afferma: “Vogliamo accendere il più possibile i riflettori sul livello di innovazione e sostenibilità raggiunto dalle aziende,” non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace, soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda.

Sede dell’iniziativa, non a caso, Milano, capitale del business, dell’economia e delle nuove tendenze. La Regione Lombardia del resto, si sta impegnando a diventare un centro di attrazione globale e sta cercando di affrontare le sfide in modo innovativo, attraverso la cooperazione tra i diversi attori coinvolti.

“Il premio” aggiunge Massimo Della Torre, titolare del marchio “Fundus Della Torre” - imprenditore nel settore agroalimentare - vuole individuare, selezionare e premiare le persone e le aziende che operano nell’espletamento quotidiano delle loro attività, mettendo in primo piano in maniera concreta e non ideologica, i temi dell’innovazione e dell’evoluzione, con quelli del progresso socioeconomico e comunque sempre con un occhio di riguardo per l’eco – sistema nel quale operano.

“Una Giuria Scientifica” sottolinea Chiara Osnago Gadda, event manager dell’evento “avrà il compito di selezionare e premiare tra tutte le aziende iscritte, le 18 finaliste, decretando tra queste il podio delle prime 3".

In definitiva, pertanto, sarà un meeting eccellente, che si focalizzerà anche sull’impatto che le grandi manifestazioni e gli eventi importanti, come ad esempio, le Olimpiadi “Milano – Cortina 2026”, avranno sul tema del contributo al cambiamento del territorio, alla sua riqualificazione e rigenerazione, influenzando gli spostamenti e i trasporti e mettendo in evidenza l’interdipendenza dei diversi territori.