Le pagelle della Pro che ha pareggiato a Padova

Rizzo: Nonostante di fronte ci sia il Padova, non corre troppi rischi: nel primo tempo quasi inoperoso, nella ripresa si salva bene su Spagnoli; sul gol non respinge nella maniera ottimale e permette a Perrotta il tap-in vincente. Balbetta in uscita (che costa un angolo) ma nel finale con due uscite tempestive da sicurezza alla squadra: 6

Clemente: C'è e si fa sentire. In mezzo all'area i palloni sono quasi tutti suoi. Sicuro nei disimpegni: 6.5

Anton: Il Padova e le sue batterie offensive non sono clienti semplici. Non si lascia intimorire dal clima dell'Euganeo e disputa un match senz'altro positivo 6+ (24' st Serpe: Entra nel momento più caliente del match. Nel finale è tutto uno staccare di testa per anticipare gli avanti del Padova e guadagnare preziosi secondi, quando non punizioni 6+)

De Marino: Come il resto dei compagni di reparto sbaglia pochissimo e concede ancora meno al Padova. Tanti duelli vinti con gli avanti biancorossi 6/7

Pino: Ancora un'altra gara di sostanza: sulla fascia tampona e si propone, aiutando la squadra a restare alta nonostante la pressione del Padova 6+

Louati: Fa sentire la sua presenza quando c'è bisogno: a impostare la manovra, a frenare sul nascere le offensive dei veneti e, a spazzare l'area quando occorre 6+ (40' st Antolini: sv)

Emmanuello: Sempre preciso e puntuale. La fiducia che Banchini gli ha dato è ben riposta. La squadra sa di trovare sempre un appoggio 6.5

Iotti: Partita solida, tiene palla, dialoga con i compagni e spesso parte da solo per azioni personali fermati con le cattive dai difensori del Padova. Quando c'è da tenere palla, consegnarla a lui è come metterla in banca 6/7

Iezzi: Anche lui un match di grinta e carattere. Prezioso anche in un paio nei recuperi difensivi a salvare potenziali pericoli nell'area bianca 6.5

Coppola: Sta crescendo. Si lancia nella mischia senza paura, nonostante si trovi davanti vecchi marpioni della difesa. Dialoga con Siafa e torna a difensore. Alla fine, stremato, conclude con i crampi ma i complimenti dei compagni: 6.5

Siafa: Entra subito "in media res". Fa sportellate con i difensori del Padova, rimedia un giallo ma continua nel proprio lavoro di creare spazi nel cuore dell'area padovana. Suo il cross che porta all'autogol di Fusi 6.5 (14' st Romairone: rispetta le consegne. tiene palla e cerca di puntare l'area del Padova per far trascorrere il cronometro 6).