PFV missione compiuta: vittoria e permanenza in B

Domenica 26 gennaio 2025 - ore 18,00 -A Vercelli – Palapiacco Via Donizetti 19

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Nole 70-65

(parziali 19-12; 32-36; 49-53; 70-65):

Tabellino PFV: Bertelegni 3; Roggero n.e. Ansu 23; Buffa 8; Francese A. n.e;

Acciarino 9: Deangelis 10, Gentilini 2; Coralluzzo 9; Dockrill; Sanzoni; Chillini 6.

All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.

Missione compiuta: la PFV si aggiudica l’ultima gara del girone est di qualificazione, diventata uno spareggio vero a proprio per l’aggiudicazione del quarto posto, vincendo 70-65 contro Basket Nole, che l’aveva appaiata in classifica.

Con questa vittoria la squadra di Vercelli si garantisce la permanenza in serie B, anche nella prossima stagione agonistica, indipendentemente dall’esito del girone promozione cui ha acquisito il diritto di partecipare e disputando il quale potrà lottare per la promozione in serie A2, però partendo da soli due punti in dote, quelli conquistati contro Derthona.

Dopo aver buttato alle ortiche la qualificazione con qualche turno di anticipo perdendo ad Arona e Biella la PFV, ha dato fondo a tutte le sue energie, fisiche e nervose, con la tegola in settimana dell’infortunio casalingo di Bouchefra (mano fratturata) ed out per 40 giorni, ed è riuscita a disputare la partita che doveva disputare: tutto cuore e determinazione, contro una formazione che è scesa a Vercelli ben decisa a giocarsi le sue carte per accedere all’ambito quarto posto.

E la partita è stata giocata, su ambo i fronti, come una vera finale con le padrone di casa, ben orchestrate da Deangelis (10 p.ti), che partivano bene (19-12 il primo quarto) mostrando di “esserci” e di aver ben presente come giocare per vincere.

Il periodo favorevole, però, durava poco e, grazie ad alcuni svarioni e ad una difesa poco efficace, già nel secondo quarto le nolesi rimontavano ed al 19’ raggiungevano la parità sul 32 a 32, sfruttando una miglior percentuale nel tiro da due, mentre le padrone di casa faticavano un po’ a segnare.

A metà gara, quindi, erano avanti le nolesi 33-36, e coach Simone avvicendava quasi tutte le ragazze in campo per vedere di trovare qualche soluzione in più: una gliela dava Chillini che con due triple delle sue rimetteva in carreggiata la squadra in un paio di occasioni critiche, mentre Ansu appariva un po’ appannata, nonostante alcuni punti messia segno.

Nella ripresa Nole sembrava essere in grado di fare suo il match, portandosi sul 41-48 al 27’ e dando a tutti la sensazione di poter fuggire e chiudere i conti: ma così non era, con una tripla da metà campo di Bertelegni a fil di sirena del terzo periodo, la PFV si avvicinava a -4 (49-53) all’intervallo di tre quarti gara. Questo canestro c.d. “dell’Ave Maria, dava slancio e coraggio alle vercellesi che al 35’ raggiungevano la parità. Ansu, si svegliava dal torpore e con 12 punti nel solo ultimo periodo (23 il totale) si rivelava determinante per la rimonta, sfruttando i suoi centimetri sotto canestro, buttandola finalmente dentro come sa fare.

. Al resto ci pensavano Buffa, Acciarino e Coralluzzo freddissime, con Deangelis, a realizzare i tiri liberi conseguenti al fallo sistematico delle avversarie negli ultimi secondi (che sono durati un’eternità), tanto da non lasciare spazio al disperato tentativo di rimonta delle nolesi.

Ma questo è senz’altro un risultato di squadra e da squadra vera, poichè tutte le ragazze – chi poco chi tanto – ha dato quel contributo necessario a costruire la vittoria, pur senza fare cose eclatanti, ma tutte utili, come Gentilini, Sanzoni, Dockrill e Bertelegni, l’autrice della tripla della scossa.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, con pieno merito e nonostante tutte le difficoltà, e la serie B è stata mantenuta – come era nei programmi della società per questa annata – già a metà stagione senza fare ricorso al girone play out, dove tutto sarebbe stato possibile.

Ora si dovrà attendere l’emissione del calendario del girone play off, che dovrebbe arrivare a breve, per conoscere il le date delle prossime gare (dal 9.2.2025 al 6.4.2025, poi i play off per hi ci arriva, ossia le prime quattro.

In questo girone la PFV, portandosi in dote i due punti acquisiti contro Derthona, affronterà le quattro qualificate del girone ovest, partendo da questa classifica: Derthona e Pallacanestro Torino p.ti 10; Basket Pegli 8; Auxilim ad Quintum ed Area Pro 6; Ardita Nervi 4; PFV e Cuneo 2.