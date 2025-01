Pagelle Pro Vercelli (Caldiero)

Rizzo: Subisce un gol senza troppe colpe. Per il resto solo ordinaria amministrazione: 6

Clemente: Altra grande prestazione: serve l'assist per l'1-0; sempre puntuale in difesa, stringe i denti nella ripresa quando un infortunio rischia di metterlo out. Nel finale è decisivo per spazzare pericolosi palloni dall'area bianca: 7

Anton: Non ripete il match contro la Giana. Un po' troppo nervoso dopo l'1-1 prende il giallo e viene sostituito: 5.5 (21' st Serpe: match ordinato. Non era facile mantenere la calma nel concitato finale del match 6)

De Marino: Fa a corrente alternata, ma fa il suo: 6

Pino: Altra gara generosa; qualche errore ma anche una costante guardia sulla fascia in cui concede poco agli avversari. Bravo nel conquistare e tenere preziosi palloni nel finale: 6+

Contaldo: Entra poco in partita. Anche lui penalizzato dal giallo dopo 20' non affonda i colpi come vorrebbe 5.5 (1' st Louati: Non è ancora al meglio ma ripaga mister Banchini della fiducia 6+)

Emmanuello: Anche in una giornata non particolarmente brillante è sempre un punto di riferimento per la squadra: 6

Iotti: Generoso come d'abitudine, lotta a centrocampo, fa sportellate con gli avversari, va alla conclusione e ha il merito di difendere un pallone che poteva sembrare perso e servire a Comi il pallone del 2-1: 6.5

Iezzi: Si fa vedere in un paio d'inserimenti offensive e si fa trovare pronto quando c'è da coprire sulle fasce 6+

Coppola: Non è solo la spalla ideale di Comi nei sedici metri. Le sue azioni sulla fascia mandano spesso in affanno la difesa gialloverde, come nell'azione che porta al gol partita. Sfiora il tris poco dopo, negatogli da un'ottima parata di Crespi: 6.5 (36' st Romairone: Entra e fa quello che deve: tenere alta la squadra. Negli ultimi secondi di recupero protegge e difende fino a farsi fare fallo l'ultimo e decisivo pallone che vale i tre punti: 6)

Comi: E' il simbolo di questa Pro. Segna due reti che pesanti è dire poco. La squadra si aggrappa e il capitano lotta 90' e oltre. E' ancora lui nei palpitanti secondi finali a farsi trovare presente nel cuore dell'area bianca per tranquillizzare i compagni: 8