Rices: la sconfitta con il Cigliano brucia

Rices-Basket Cigliano 62-71

Tabellino Rices.

Argentieri 21, Agoglia 14, Sow 11, Campaci 9, Conte 7, Paulato, Giraldi, Bellati, D. Skilja, Bordoni, Albertaro, Curino n.e.

Coach Antonio Galdi

Tre domande sulla partita all'allenatore dei Rices, Antonio Galdi.

Siete partiti male, molto, -11 dopo 2 minuti e mezzo, poi, piano piano la rimonta, anche esaltante, con un gran recupero nel primo quarto (da -11 a +5), un bel secondo (+7), poi però nel terzo il Cigliano vi raggiunge (44-44), e infine arriviamo all'ultimo quarto: di nuovo in vantaggio (50-44), ma ecco che a 5 minuti dal termine va tutto a rotoli: il Cigliano prima vi raggiunge (53-53), poi segna una bomba e un canestro e a quel punto... per i Rices è finita. Il titolo per la partita di domenica sera potrebbe essere “quei maledetti ultimi 5 minuti”.

«Sì, la partita è iniziata male ma poi siamo stati bravi a risollevarci, a riprenderli e ad andare avanti così quasi per tutto l'incontro. Poi un passaggio a vuoto a inizio del terzo quarto, e un altro ancora nell'ultimo quarto ci ha praticamente condannato alla sconfitta perché non siamo più riusciti a reagire. Poi loro hanno segnato su alcuni nostri ritardi difensivi... ed è finita così.»

Seconda domanda. Siete ultimi, ma la speranza è l'ultima a morire, anche perché non è la prima volta che perdete punti in modo così maldestro...

«La classifica non ci sorride, quindi più che sperare bisogna fare dei fatti. E il primo doveva essere proprio con il Cigliano, e invece adesso tra noi e loro ci sono 4 punti anziché 2.ı

La nota lieta comunque c'è: Galdi che continua a valorizzare giovani.

«Certo. Purtroppo avrebbero bisogno di chi possa guidarli, perché i nostro senior stanno facendo fatica a essere un punto di riferimento.»