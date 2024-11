La Pro ne incassa tre e dice addio alla Coppa Italia

Disco rosso per la Pro Vercelli anche in Coppa Italia. I bianchi sconfitti 3-0 a Gorgonzola contro la Giana Erminio dicono addio alla Coppa. Una gara che ricalca le molte, troppe prestazioni stagionali dell'undici di Cannavaro. Qualche buono spunto che si perde però tra errori individuali e l'ormai acclarata idiosincrasia al gol. Così alla Giana è bastato il gol iniziale di Montipò per gestire il risultato e blindare la qualificazione nella ripresa.

Qualche novità in casa Pro: Passador tra i pali, Sbraga centrale e Serpe esterno di difesa con Biagetti. A centrocampo, squalificato Iezzi, si rivede Emmanuello, spazio al giovane Casazza; in attacco out Comi e Dell'Aquila; Bunino punta supportato da Schenetti e Contaldo. Primo squillo della Pro con un tiro-cross di Schenetti alto (2'). Al 6' Giana pericolosa con Ballabio che calcia dal limite: Passador in difficoltà si rifugia in angolo.

9' Giana in vantaggio: cross a centro area dalla tre-quarti apparentemente senza troppe pretese, dove Montipò in spaccata sorprende una difesa della Pro immobile e infila Passador: 1-0. Gara già in salita per i bianchi. 11': Iotti lancia Bunino che non arriva e l'azione della Pro si spegne sul fondo. Primi 20'. Giana avanti, Pro Vercelli, in completo bianco, ancora non pervenuta. 25' angolo per la Pro: la palla schizza al limite dell'area dove Casazza non aggancia, contropiede della Giana non finalizzato da Pala il cui tiro, deviato dalla difesa bianca, termina in angolo. Pro pericolosa intorno alla mezz'ora: Emmanuello dal limite: parata in angolo di Moro. Sul corner tiro cross di Iotti senza fortuna, riprende Emmanuello che da fuori, però, non inquadra la porta. Segnali della Pro, anche se la Giana è subito pericolosa in contropiede: bravo Passador a bloccare su Montipò. La Pro guadagna calci d'angolo ma poche le occasioni create. Schenetti ci prova dal limite allo scadere: fuori. Riposo.