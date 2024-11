Bonaccio sul caso Vigili: «Faremo tutto il possibile per ridurre i problemi ai cittadini»

Dopo le prime notizie sull'indagine che ha creato un terremoto e causato le dimissioni del comandante della Polizia Locale di Borgosesia, è il sindaco della cittadina, Fabrizio Bonaccio a prendere la parola: «Sono in corso indagini da parte delle autorità competenti; pertanto, ritengo doveroso mantenere la massima riservatezza finché non sarà fatta completa luce sulla dinamica dei fatti», scrive in una nota stampa. Bonaccio precisa: «Desidero assicurare ai cittadini di Borgosesia che verranno intraprese tutte le azioni volte a tutelare l’onorabilità del nostro Comune e il rispetto della giustizia. Non appena vi saranno dati certi, sarà mia cura dare corretta e trasparente informazione. Sono dispiaciuto per la contingente mancanza di agenti sul territorio: farò tutto il possibile per limitare i disservizi. Grazie a tutti».