Borgosesia, bufera sulla Polizia locale: indagine in corso, si dimette il comandante

Terremoto a Borgosesia, per un'indagine che coinvolge tre agenti (su sette) della Polizia locale, indagati per peculato e, attualmente, non in servizio dopo una perquisizione, avvenuta venerdì, e il ritiro delle armi da parte dei Carabinieri.

La vicenda, dai tratti ancora in parte oscuri, ruoterebbe intorno al casuale ritrovamento di un borsone che un cittadino avrebbe rinvenuto al Parco Magni e poi consegnato nella sede della Municipale. All'interno, un ingente quantitativo di denaro, che tre civich avrebbero deciso di spartirsi. In un secondo momento uno dei tre, preso dal rimorso, si sarebbe poi autodenunciato dando il via all'indagine.

Sulla vicenda procedono i carabinieri che, dopo un primo accesso alla sede del comando della Municipale, hanno ritirato le armi ai tre indagati e perquisito le abitazioni. Nella giornata di martedì il comandante della Polizia locale ha poi rassegato le proprie dimissioni al sindaco Fabrizio Bonaccio.