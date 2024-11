"Questo non è amore": al liceo Scientifico la campagna della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Vercelli continua la propria attività di sensibilizzazione della cittadinanza in tema di violenza di genere, nell’ambito del progetto “Questo non è amore”.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebrata lunedì 25 novembre, la Questura di Vercelli, unitamente a personale della Polizia Postale di Vercelli, ha organizzato un punto informativo al Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli, in corso Palestro, già impegnato in progetti sulla tematica della giornata. Nel piazzale antistante il plesso scolastico, è stato allestito un gazebo con personale che ha illustrato agli studenti i contenuti di un opuscolo, realizzato dalla Polizia di Stato, e le finalità divulgative in esso contenuto. Nella circostanza gli operatori hanno fornito informazioni sugli strumenti di tutela delle vittime di violenza di genere, troppo spesso sempre più giovani, previsti dalla legge.

All'iniziativa hanno fatto tappa il Prefetto della Provincia, Lucio Parente, e vi hanno partecipato il Questore della Provincia, Giuseppina Suma, la dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, Fiorella Colangelo, che si sono intrattenuti con gruppi di studenti con i quali hanno condiviso momenti di riflessione sul tema.