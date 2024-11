Croce Rossa, al via la raccolta di coperte e abbiglliamento invernale

Il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana dà il via alla raccolta di coperte e vestiario invernale, nuovo o usato in buone condizioni, da destinare alle famiglie bisognose del territorio e alle persone senza fissa dimora. È possibile donare: coperte, sacchi a pelo, giacconi invernali, maglioni per adulti in pile e lana, pantaloni (preferibilmente jeans o di cotone), t-shirt, polo a maniche lunghe, tute in felpa, guanti, sciarpe, cappelli, calzettoni, scarpe.

La raccolta parte lunedì dal 25 novembre e prosegue fino al 6 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.

Croce Rossa ha anche attivato un numero telefonico cui segnalare persone in stato di bisogno: è il 342-3460504.