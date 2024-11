A fuoco il tetto di una casa

Tetto a fuoco, intorno alle 19 di sabato, a Desana, in una villetta di via Lipari. Per i soccorso sono intervenute la squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella volontaria di Santhia più autoscala e autobotte.

Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata: all'arrivo le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata.