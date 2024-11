Giornata grigia, nessuno brilla

Rizzo: Nel primo tempo salva su Zoma e si fa apprezzare per alcune uscite sicure. Sui gol, forse, poteva fare qualcosa di più: 6-

Clemente: Una giornata di sofferenza, costretto a tamponare le continue folate offensive dell'Albinoleffe. Non impeccabile nelle chiusure: 5.5 (42' st Casazza: per lui solo scampoli di fine partite: sv)

Marchetti: Si perde un paio di volte Zoma e, sulle reti dei seriani è poco reattivo: 5.5

De Marino: Prova a farsi vedere non solo in copertura ma anche in fase d'appoggio: 6

Iezzi: Incide poco in un match nel quale il centrocampo dei bianchi va spesso in sofferenza: 5.5

Iotti: Da capitano cerca di dare un po' di carica: qualche traversone pericoloso ma non il solito giocatore che eravamo abituati a vedere: 6-

Louati: Anche lui si perde spesso nel "Mare magnum" del centrocampo vercellese: 5.5

Pino: Qualche buono spunto, un paio di palloni recuperati e alcuni lanci interessanti: 6

Rutigliano: In una giornata opaca, anche lui si adegua troppo presto al gioco della squadra: 5.5 (18' st Contaldo: appena entrato prova a fare qualcosa, ma non riesce a incidere troppo nel match 5.5).

Bunino: l'impegno non manca, un po' invece qualche giocata in grado di far cambiare l'inerzia al match: 5.5

Coppola: Lotta ma, per procacciarsi un pallone giocabile deve spesso rientrare nella propria metà campo: 6 (18' st Sow: Incide meno rispetto ad altri match, anche se sullo 0-0 e subito dopo lo 0-1 produce, forse, gli unici cambi di ritmo della partita dei bianchi 6).