"Facciamo rumore" contro la violenza sulle donne

Un fine settimana ricco di iniziative per dire no alla violenza contro le donne. Dai flash mob, al teatro, un pool di enti, associazioni culturali, sindacati e scuole si mettono in gioco - tra Borgosesia, Vercelli, Santhià Trino e Crescentino, per «fare rumore» contro la piaga della violenza e dei femminicidi.

Ispirata a una frase con cui Elena Cecchettin ha chiesto di ricordare la sorella Giulia, assassinata poco più di un anno fa dall'ex fidanzato, la rassegna "Femme. Facciamo rumore" nasce da un'idea di Arcigay e Anpi "adottata" poi da un pool di oltre venti soggetti, che daranno il proprio contributo alle iniziative cui si articola la manifestazione.

Si parte oggi, sabato 23 alle 10 con un flash mob organizzato a Trino, in largo Geisenhem: alle 16 prima teatrale dello spettacolo “Medusa” dell’associazione TeKaMù al teatro Angelini di Crescentino.

Domenica 24: alle 10 dimostrazione di "antidifesa" e di “Difesa Rumorosa” in piazza Mazzini 2, a Vercelli, con ritrovo alle 9,45 a cura della scuola Yanagi (le adesioni vanno comunicate ad Alcide 338 5241553); alle 16 spettacolo “Sorelle” al teatro Angelini di Crescentino; alle 20 concerto di Rose di Rame “Le donne di Faber”; a seguire “Dj-Set” con Dj Kali a Vicolo Schilke di via Caduti sul Lavoro.

Lunedì 25: Vercelli ragazze e ragazzi delle classi quinte A e D del Liceo artistico Alciati, con gli studenti dell’Iis Lagrangia, presenteranno il progetto “No”: in Pesci cuciranno insieme ritagli di stoffa per creare un telo rosso con il quale poi ricoprire una panchina di piazza Cavour; alle ore 18 flash mob “Rosso panchina” in piazza Cavour e, in contemporanea ai giardini piazza Mazzini di Borgosesia, e in piazza Municipio a Crescentino. Alle 20,30 dibattito sulla questione femminile con le diverse personalità istituzionali, sanitarie, di impegno sociale e del volontariato. Condurranno Laura Zinno e Greta Cogotti.

Martedì 26, alle 21, l'ultimo appuntamento è con il reading “Voci calpestate” tratto dal libro di Serena Dandini: viene ospitato nell’ex chiesa di san Pietro Martire, in via Dante a cura di Skené Teatro Team.

Alla rassegna hanno aderito Anpi Provinciale, con le sezioni di Vercelli, Crescentino, Borgosesia, Trino, Varallo e Alta Valsesia; Anffas Vercelli; Arcigay Rainbow Vercelli-Valsesia; Auser di Vercelli e di Trino; Centro antiviolenza Eos Vercelli; Centro antiviolenza Santhià; Cgil Vercelli Valsesia; Coordinamento Donne Spi Cgil Vercelli Valsesia; Coordinamento provinciale Donne Anpi Vercelli; Croce Rossa Italiana Comitato di Crescentino; Emergency Vercelli; Il Groviglio Biella; Aps Judo Club Yanagi Vercelli; Pagliacci nel Cuore; Biella Pride; Collettivo Parole Fucsia; Perché Ci Riguarda; Rose di Rame; Skené Teatro; Associazione Suoni Possibili; Associazione Tam Tam; Associazione TeKaMù; Uil Biella e Vercelli; Vicolo Schilke; Associazione Voci di Donne. Hanno concesso il patrocinio le Città di Vercelli, Crescentino, Santhià e Trino, e il Nodo provinciale di Vercelli della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

Sulla pagina https://www.facebook.com/femmevercelli/ è possibile trovare gli aggiornamenti del proogramma.