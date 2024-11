Rices, altra sconfitta

Rices-Rivarolo 65-86

Tabellino Rices.

Argentieri 21, Sow 18, Maccapani 9, Campaci 8, D. Skilja 7, Paulato 1, Agoglia 1, Conte, Giraldi, Bellati, G. Skilja.

Cach Antonio Galdi

Contro il forte Rivarolo (ora terzo in classifica) i ragazzi di Galdi (mancavano Cattaneo e Motta) tengono bene nella prima parte dell'incontro, ma poi crollano.

Trascinati da un Argentieri in vena realizzativa i Rices partono a razzo: e alla fine del primo quarto sono addirittura in vantaggio: 23 a 21.

Nel secondo quarto tutto è ok fino a 4 dal termine: + 4 per gli ospiti, ma i Rices cominciano a patire la fisicità degli avversari (e la troppa permissività arbitrale) e si va al riposo in svantaggio (-10): 33 A 43,

Si riprende per assistere al... crollo: da -10 a -18 in quattro minuti.

Galdi manda in campo i giovani (Campaci, Bellati, Giraldi che esordisce) nella speranza che si facciano le ossa prima possibile, ma la gara, a parte qualche squillo - tre bome di Maccapani e soprattutto un Sow determinato e in serata (18 punti e un buon numero di rimbalzi, soprattutto in difesa) è oramai in salita, e il Rivarolo porta a casa l'intera posta.