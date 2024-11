PFV, vittoria con brivido

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO DI SERIE B

Girone est – 6^ giornata

Sabato 16 novembre 2024 - ore 21,00 -A Vercelli – Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Femminile Biellese 55-47

(Parziali: 11-11; 34-18, 50-32, 55-47)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Ansu 9; Buffa 12; Acciarino 11; Deangelis 3; Gentilini 7;

Francese A.; Bouchefra 2; Roggero 3; Dockrill; Chillini 6. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Nella sesta giornata di andata del gitone est di qualificazione del campionato di serie B la PFV conquista una bella vittoria nel derby contro Basket Femminile Biellese, sul quale si impone in casa per 55-47.

La gara ha avuto due volti distinti, l’uno caratterizzato dal dominio delle padrone di casa e l’altro dalla prepotente rimonta delle biellesi, peraltro arenatasi a meno sei a circa due minuti dalla fine.

Dopo una prima fase equilibrata (11-11 al 10’), infatti, la PFV metteva in mostra un ottimo gioco che portava ad accumulare il prezioso vantaggio di 34-18 a metà gara, che sarebbe poi stato decisivo nel finale in cui Biella tentava di risalire la china.

In questa fase, spentasi un po’ Ansu che aveva lasciato il segno nel primo quarto, erano gli esterni ad imperversare con una sequela di triple (2 Chillini e Buffa, poi Roggero e Deangelis) che lanciavano in fuga la PFV e sembravano sancire anzitempo la vittoria interna.

Nel terzo periodo la squadra di casa, sospinta da Acciarino (5 su 5 da due), Bouchefra, Buffa, Bertelegni e Gentilini, tutte molto determinate, teneva alta la concentrazione ed a tre quarti gara il vantaggio era di 50-32. Partita vinta? Neanche per sogno.

Nell’ultima frazione, infatti, complici parecchi svarioni in attacco e contropiedi subiti da parte PFV, Biella si rifaceva pericolosamente sotto, fino a -6 a due minuti scarsi dal termine, rendendo il finale di partita molto incerto a caratterizzato da un eccessivo nervosismo. Questo non era certo placato dal duo arbitrale che ometteva di fischiare diversi falli clamorosi, sull’uno e sull’altro fronte, complicando ancora di più le cose a chi doveva controllare l’incontro ed a chi cercava la rimonta.

Fortunatamente per le ragazze di Davide Simone però, un canestro di Buffa e tre punti (libero e 1c1) di Gentilini tenevano a distanza le avversarie quanto bastava per approdare alla meritata vittoria senza altre sofferenze.

Dato negativo il parziale di 5-15 subito nell’ultimo quarto dalle vercellesi, che hanno rischiato di compromettere una bella vittoria che avevano sapientemente costruito sino a quel punto con l’apporto di tutta la squadra.

Ma tutto è bene ciò che finisce bene ed alla fine, seppur con un po’ di tensione di troppo, la PFV è stata brava a portare a casa un’importantissima vittoria.

Ora le ragazze di Davide Simone sono attese all’impegno di sabato 23 novembre a Nole, alle ore 21,00, che assume una grande importanza in vista della lotta per il quarto posto del girone che, al di là della qualificazione alla fase successiva per la promozione, per la PFV significherebbe salvezza anticipata in serie B, se mantenuto sino al termine del girone di qualificazione.