Burraco, il Circolo Pro Vercelli conquista la promozione in serie C

Il Circolo Burraco Pro Vercelli ha centrato un obiettivo importante al Campionato Italiano a squadre che si è svolto nei giorni scorsi a Montesilvano, in Abruzzo. I giocatori che rappresentavano il club vercellese erano Silvana Tanzini, Giovanna Torgano, Mauro Vedovato e la capitana Elsa Piloni che al termine di giornate intense trascorse ai tavoli verdi hanno ottenuto la attesa promozione, passando dalla serie D1 alla Serie C! Il terzo posto conquistato nell’ultimo girone, infatti, ha matematicamente regalato alla squadra del presidente Russo il tanto atteso passaggio di categoria che corona una stagione positiva e con continue prospettive di crescita.

Circa 1500 i giocatori iscritti a Monte Silvano nelle quattro categorie, una vera e propria maratona di nervi saldi e abilità per quelli che il presidente Fibur Sgambato chiama gli “atleti del burraco". Nella D1 Piloni e compagni hanno iniziato da subito a macinare buoni risultati, lanciatissimi verso la Serie C. Gli amici di Vercelli sabato scorso dal Circolo, collegati con la Fibur -Federazione Italiana Burraco per la diretta del torneo, fino all’ultimo hanno sperato che la squadra potesse addirittura vincere ma al termine il terzo posto ha soddisfatto tutti!

Rientrati a Vercelli con la coppa, Piloni Torgano Tanzini e Vedovato sono stati festeggiati in sede dal Consiglio Direttivo e dai soci, aggiungendo in bacheca l’ultimo trofeo. In primavera sempre a Montesilvano appuntamento col Campionato italiano a coppie: da Vercelli è già prevista una partecipazione numerosa.