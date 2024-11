PFV, esordio brillante tra le mura amiche

PFV Campionato di serie B Girone est – 4^ giornata Domenica 3 novembre, Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli - Arona Basket 70-53

(parziali: 22-13; 42-27; 52-41; 70-53: )

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Ansu 24; Buffa 8; Acciarino 15; Deangelis 9; Gentilini 3; Coralluzzo, Bouchefra 9; Chillini; Roggero; Dockrill. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Esordio casalingo per la PFV nel campionato di serie B – alla quarta giornata del girone est di qualificazione, e prima vittoria per le ragazze di Davide Simone che hanno messo sotto, senza troppi problemi, l’Arona Basket per 70-53.

La squadra vercellese ha disputato un’ottima partita, conducendo le danze dall’inizio alla fine (unico vantaggio per Arona ad inizio gara sullo 0-2) con sicurezza ed una certa autorità, senza mai concedere reali possibilità di rimonta alle avversarie.

Trascinate da una Ansu super (24 punti, 30 di valutazione, 11 su 14 al tiro e 9 rimbalzi) e sospinte dalle varie Bouchefra, Deangelis, Acciarino e Buffa da dietro, le vercellesi hanno saputo ipotecare il successo fin dalle prime battute, portandosi avanti 22-13 nel primo quarto.

Nel secondo, sempre grazie ai canestri che le varie giocatrici che scendevano via via in campo si spartivano, il vantaggio si assestava sul +17 (42-27 a metà partita), punteggio che, con alterne vicende e parziali rimonte aronesi, sarebbe poi stato il divario finale.

Nel terzo quarto subentrava un po’ di rilassamento fra le fila delle padrone di casa, che commettevano qualche errore di troppo e consentivano alle avversarie di rialzare la testa e di arrivare a -8, per chiudere sul 52-41 al 30’.

Il campanello d’allarme, però, era suonato, e le aronesi con una serie di triple si avvicinavano pericolosamente. Ma la PFV mostrava di essere una squadra matura e si rimetteva subito in carreggiata, respingendo gli assalti delle avversarie, tornando ad imporre il proprio gioco (a tratti anche spettacolare) ed a segnare, dopo la svolta di Gentilini con un canestro in un momento importante, e tenendo poi a debita distanza la squadra ospite sino alla fine, senza patemi.

E’ stata, dunque, una vittoria “di squadra”, come quelle dell’ultimo periodo dello scorso anno, che lascia buone sensazioni per il futuro.

Forse non già da domenica prossima, allorché la PFV si recherà a Castelnuovo Scrivia alle ore 18,00, nella solita palestra delle scuole medie di Via Don Orione, per affrontare Derthona Basket, match il cui pronostico non è favorevole per loro. Ma le partite bisogna giocarle ed una PFV brillante come quella vista contro Arona, può dire la sua.