Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0 (Continua il momento no)

Continua, per usare un gergo ippico, la "fase di rottura prolungata" per la Pro Vercelli. Nemmeno a Caravaggio contro l'Atalanta U23 dell'ex mister Modesto, i bianchi sono riusciti a fare punti: 2-0 per gli orobici che riprendono la scalata verso le zone playoff. Una Pro generosa ma che ha confermato tutte le difficoltà di questa fase di campionato: problemi nel fare gioco e, soprattutto, pungere nei sedici metri avversari. Un ko sicuramente meno mortificante rispetto a quello con l'Arzignano ma che, in soldoni non porta punti e allunga il momento no.

Entrambe le squadre devono riscattarsi dopo il ko 3-0 rimediato nelle ultime uscite. Atalanta comunque in posizione di classifica meno precaria. Mister Cannavaro cambia qualche interprete, ma non modulo, rispetto alla pessima esibizione contro l'Arzignano; un po' di turn over anche nell'Atalanta dell'ex Modesto. Ritmi non elevati, con l'Atalanta che prova a rendersi pericolosa con rapide verticalizzazioni come al 6': scambio De Nipoti-Vlahovic: conclusione ravvicinata dell'attaccante neroazzurro che Rizzo respinge; poi la difesa sbroglia. Pressione dell'Atalanta U23. Punizione dal limite per i neroazzurri: Panada sulla barriera. Cresce l'Atalanta che crea pericoli con rapide giocate sulle fasce che mettono in difficoltà la Pro. 14' Rizzo salva il risultato: il portiere bianco esce su Alessio smarcato in profondità da Del Lungo. 22' la Pro si affaccia vicino all'area orobica: azione personale di Louati che prova la conclusione dal limite: la difesa ribatte. Risposta atalantina con Vlahovic che, appena entrato in area prova un pallonetto che non sorprende Rizzo. Mezz'ora. Atalanta che fa la partita, Pro attenta a non farsi avvolgere dalla manovra dei lombardi. Rizzo preciso nel disinnescare le incursioni dei padroni di casa. 40' Pro Vercelli vicina al vantaggio: Su punizione dalla tre-quarti, Comi addomestica e controlla bene la sfera e appoggia indietro per l'accorrente Dell'Aquila: sinistro potente, respinto da Bertini.

E' l'occasione più pericolosa del match. Esce per infortunio De Nipote: entra Vavassori. Serie d'errori delle rispettive difese senza però conseguenze. 0-0 e tutti negli spogliatoi. Pro in leggera crescita. Dopo una fase di contenimento, l'undici di Cannavaro sembra aver capito che ha le potenzialità per far male all'avversario.

Nessun cambio. Si riparte. Pro che prova a rendersi pericolosa, ma al 3' un contropiede mortifero permette all'Atalanta di sbloccare il risultato. Vlahovic parte in velocità "vince" il duello con Marchetti e serve il liberissimo Vavassori che infila Rizzo: 1-0. E per i bianchi si tratta di scalare nuovamente l'Aubique. Atalanta che prova a piazzare il colpo del ko; Pro che prova una reazione: conclusione di Vigiani: angolo. 6' Panada lancia alla perfezione del Del Lungo che, al volo, all'altezza del dischetto colpisce clamorosamente il palo. Pro ancora "in piedi". Entrano Iezzi e Sow che si mette subito in evidenza: lanciato in area, contrastato da Navarro non trova la conclusione. Vlahovic (17') servito in profondità cerca di superare Rizzo in diagonale: il portiere bianco salva con un piede. Troppi spazi per le ripartenze dell'Atalanta, soprattutto a fronte di una pressione non asfissiante della Pro. 28': due opportunità per i bianchi: Comi in area cerca di far da sponda per De Marino che non arriva con il timing giusto; sull'azione susseguente Schetti dal limite calcia alto. 25': Atalanta vicinissima al raddoppio: Vlahovic all'altezza dell'area piccola calcia al volo: Rizzo si supera, salvataggio sulla linea di Marchetti e Biagetti, la sfera arriva Vavassori e ancora Rizzo nega il raddoppio. 27' Buona palla per Comi: Bertini devia in angolo ma l'arbitro aveva già fermato il gioco. Entrano Carosso e Iezzi, per la Pro che opera il massimo sforzo per pareggiare. Ultimo cambio Pro: fuori Comi per Rutigliano.

Ultimi 5' Pro che attacca; Atalanta U23 di rimessa questo il copione per il finale del match. 43': Iotti dopo un'azione personale serve Sow che, al volto, in area, non inquadra la porta. 5' di recupero. Pro all'assalto, difesa atalantina un po' in affanno. La Pro non riesce a pungere e al 49' l'Atalanta la chiude con uno spettacolare gol di Vlahovic dal limite: 2-0 e a Caravaggio cala la tela.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Bertini; Del Lungo, Obrić, Navarro; Bergonzi, Gyabuaa (20' st Manzoni), Panada (30' st Chiwisa), Scheffer (30' st Sodero); De Nipoti (44' pt Vavassori); Alessio (30' st Renalult), Vlahovic.

In panchina. Pardel, Torriani, Masi, Muhameti, Comi, Renault, Artesani, Sodero.

All. Modesto



PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo; Clemente (28' st Carosso), Marchetti, Biagetti; Vigiani (13' st Sow), Iotti, Louati, De Marino; Dell'Aquila (28' st Iezzi), Schenetti (27' st Bunino); Comi (38' st Rutigliano).

In panchina. Passador, Lancellotti, Bunino, Emmanuello, Cugnata, Sbraga, Contaldo, Ronchi, Casazza, Coppola, Carosso, Serpe.

All. Cannavaro



ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

RETI: RETI: st 3' Vavassori, 49' Vlahovic

NOTE: Ammoniti: Vlahovic, Gyabuaa, Clemente, Comi, Del Lungo. Calci d'angolo 2-5. Recupero 2',5'.