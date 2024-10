Nella notte è tornata l'ora solare.

Vi siete ricordati di spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora?

Con il cambio dell'ora si dorme 60 minuti in più e si ha un’ora di luce in più al mattino, mentre la sera c'è un’ora di luce in meno. Gli smartphone, tablet e pc connessi a Internet si aggiornanano da soli, mentre per altri dispositivi - orologi di casa o da polso - è necessario intervenire manualmente.