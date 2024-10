«Arca, insegna a pezzi e dimenticata»

Un'insegna spezzata, già da qualche tempo, e in attesa di essere riparata. Nei giorni in cui vengono rifatte le aiuole di via Galileo Ferraris, all'esterno dell'ex chiesa di San Marco, un'interrogazione di Partito democratico e Lista civica sollecita l'amministrazione comunale a recuperare anche l'insegna di Arca che, come si nota dalla foto, è seriamente danneggiata.

«Vista la situazione indecorosa in cui versa da diverso tempo l’insegna Arca posta sull’ex chiesa di san Marco, e considerata la rilevanza storico-architettonica che culturale e turistica che l’edificio riveste per Vercelli; appurata la considerazione che viene data alla cultura quale prospettiva di sviluppo per Vercelli nelle linee programmatiche di mandato, si chiede quale sia il motivo di tale apparente trascuratezza nel curare adeguatamente la conservazione del bene e quali siano le reali volontà e capacità dell’attuale amministrazione nel mantenere in modo appropriato i beni culturali della città». A firmare il documento sono i consiglieri Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Manuela Naso, Filippo Campisi, Marco Mancuso e Cecilia Nonne.