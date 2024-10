Pro Vercelli. Pagelle della disfatta contro l'Arzignano

Rizzo: Ancora tre gol subiti e qualche incertezza (soprattutto sul raddoppio in correità con i compagni di reparto). Non è il colpevole principale ma non è più quella sicurezza di qualche stagione fa: 5

Biagetti: Serata non facile contro un Arzignano che, quando avanza crea pericoli. 5

Sbraga: In una squadra giovane i giocatori d'esperienza dovrebbero aiutare a superare i momenti negativi. 5.5

De Marino: Prova rendersi utile anche in fase offensiva anche se, non sempre, con la lucidità necessaria: 6

Clemente: Inizia abbastanza bene e tenta di costruire qualcosa d'interessante. Poi finisce con il calare alla distanza 6 (27' st Vigiani: entra quando i giochi sono già chiusi e non riesce a lasciare la propria impronta 5.5)

Iotti: un paio di buoni cross e altrettanti tentativi dalla distanza: 6

Louati: un po' come Rizzo non è ancora quel giocatore ammirato in maglia bianca nel recente passato. 5.5 (27' st Emmanuello: come Vigiani, difficile ribaltare un match compromesso 5.5)

Carosso: dopo Trento un'altra prestazione con molte ombre: 45' che non incidono 5 (1' st Dell'Aquila: parte bene si crea qualche opportunità ma spreca malamente la punizione che a 10' avrebbe potuto ridare speranza ai bianchi 5.5)

Sow: E' senza'altro il migliore. Entra subito nel match con alcune ottime giocate e cerca di restare presente anche quando il risultato si fa pesante 6.5 (40' st Coppola sv)

Bunino: sfiora il pareggio con un bel colpo di testa sventato con una prodezza dal portiere ospite. 6 (27' st Rutigliano: prova a dare un cambio di marcia con alcune incursioni. Ma non basta 6)

Comi: Non entra nel match come sua abitudine. Se poi dalle sue parti non arrivano palloni giocabili diventa complicato per tutti: 6