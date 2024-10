PFV sconfitta ligure (contro la candidata alla vittoria finale)

Pallacanestro femminile Vercelli

Campionato di serie B

Girone est – 1^ giornata

Sabato 12 ottobre a Genova

Basket Pegli - Pallacanestro Femminile Vercelli – 49-31

(parziali: 21-8; 27-16; 38-24; 49-31)

Tabellino PFV: Bertelegni; Bassani 2; Buffa 2; Acciarino 2; Deangelis 4; Gentilini; Bouchefra 9; Ansu 12; Chillini; Dockrill. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Esordio in trasferta a Genova, contro Basket Pegli, per la PFV nella prima giornata del girone est di qualificazione, in cui è stata sconfitta per 49-31, dalla maggior candidata alla vittoria finale.

Le liguri hanno saputo mettere in campo sin dai primi minuti di gioco una difesa molto aggressiva, con tanta pressione, così da rendere molto difficile alle ospiti la via del canestro.

Il punteggio del primo quarto - 21-8 - indirizzava subito la gara, anche se nel prosieguo la PFV reagiva (6-8 il secondo periodo, chiusosi sul 27-16) mantenendosi in linea con le avversarie nei successivi quarti, senza però mai riuscire a rientrare veramente in partita.

Nel secondo tempo le squadre si battevano ancora alla pari, segnando entrambe piuttosto poco, per il 38-24 del 30’. Sino al finale di +18 per la squadra di casa, che ha meritato ampiamente la vittoria, anche se l’ha realizzata in misura più contenuta rispetto alle previsioni, forse anche per merito della PFV.

A fine gara coach Davide Simone, pur prendendo atto delle forti difficoltà palesate in fase d’attacco dalla sua squadra in questa partita, ha dichiarato che “l’applicazione e la voglia di provarci non sono certo mancate, arrivando in alcuni momenti a pareggiare la stessa grande intensità della squadra avversaria e si è vista in difesa dove le ragazze hanno lottato su ogni pallone. Da martedì ricominceremo a lavorare per migliorarci, e chissà che non si riesca già a vedere qualcosa dalla prossima partita, fra due settimana (la prossima è di riposo – n.d.r.) ancora in trasferta in terra ligure a Nervi”.

Nota lieta per la PFV la presenza in campo di Carol Ansu, assente da oltre un anno, con una buona prestazione: 12 punti, 6/11 al tiro, 11 rimbalzi e 18 di valutazione. E’ praticamente un nuovo importante acquisto.