Cannavaro: «Bravi noi a reggere l'urto della Triestina sull'1 a 1»

Dal Nereo Rocco di Trieste la Pro Vercelli torna con un punto, nel primo pareggio del campionato. A mister Paolo Cannavaro il commento dell'1-1: "Penso che il risultato sia sostanzialmente giusto. Come mi aspettavo è stata un'autentica battaglia; loro avevano qualche assenza ma restano una formazione che ha qualità e fisicità non indifferenti. Sicuramente il fondo del terreno non era l'ideale per permettere alle squadre di esprimere le loro caratteristiche migliori, ma sono soddisfatto di come la squadra ha lottato e del punto che portiamo a casa". Un match dopo nemmeno un 1' poteva prendere una svolta a favore della Pro: "Non so' se avrebbero indirizzato o meno l'incontro a nostro favore, ma senz'altro avrei preferito se fossimo subito riusciti a portarci in vantaggio. Penso, visto per come si è sviluppato il match, la "trama" non sarebbe stata diversa da quella che è stata. Anche perché, subito lo 0-1 di Comi, i biancorossi hanno dato immediatamente segnali di reazione. Bravi noi a reggere l'urto nel finale e incamerare l'1-1".



Ilario Iotti, da lui il cross per la rete di testa di Comi: "Portiamo a casa un punto che non era assolutamente scontato, visto il valore tecnico della Triestina costruita per vincere. Certo non erano al completo ma, chi ha giocato sarebbe sicuramente titolare in moltissime formazioni di categoria superiore. Se oltre all'organico dei padroni di casa, aggiungiamo anche l'impianto dove abbiamo giocato, il "Nereo Rocco" uno stadio che non c'entra niente con la serie C, il pareggio ci sta più che bene. Abbiamo gestito bene l'incontro e abbiamo sfruttato con Comi l'occasione per portarci in vantaggio. Poi dopo l'1-1 della Triestina, quando i padroni di casa hanno provato ad accelerare per ribaltare il risultato, siamo stati abili a non scomporci e blindare il pareggio. Un segnale questo che conferma che stiamo diventando una squadra sempre più unita e compatta. Quindi guardiamo avanti con fiducia".