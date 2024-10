Traporto pubblico gratuito: da lunedì due nuove fermate aggiuntive

Nuovo importante potenziamento per il servizio gratuito di autobus realizzato dal Comune di Vercelli. Da lunedì 7 ottobre saranno a disposizione ulteriori due fermate per gli studenti, i pendolari e tutti i cittadini. La prima è alla Bennet, la seconda è in corso Randaccio.

«Abbiamo mantenuto fede all’impegno che, qualche giorno fa, avevamo preso con tutti i vercellesi di coprire anche i rioni Canadà e Belvedere - sottolinea l’assessore ai Trasporti, Paolo Campominosi -. Grazie alla proficua collaborazione con Atap e Agenzia della mobilità piemontese già da lunedì ci saranno due ulteriori fermate aggiuntive. Ricordando che è già attiva anche la fermata dell’Isola, davanti alla chiesa, nessun quartiere risulta quindi scoperto da questo eccezionale potenziamento del trasporto pubblico».

Ogni vercellese, ogni giorno ha a disposizione 37 autobus gratis fra le 7 e le 8 e fra le 13 e le 14.30 per raggiungere la scuola, il posto di lavoro e la stazione. I mezzi urbani gratis sono distribuiti fra le linee 800, 1, 2, 3 e 4. A questi si aggiungono i due extra urbani già dediti al classico giro degli istituti scolastici (via Trino - Ospedale - via Tasso - piazza Cesare Battisti - via Massaua - viale Rimembranza - piazza Solferino - corso Palestro - corso Italia - via Sant’Eusebio - autostazione di corso Gastaldi). Al termine delle “classiche” corse, alle 7.40 e alle 7.50, questi bus effettuano un giro supplementare: uno parte dall’autostazione di corso Gastaldi, percorre corso Italia, corso Palestro, via Massaua, piazza Cesare Battisti, via Paggi, corso Fiume e tornerà in piazza Roma, il secondo effettua al contrario il medesimo giro.

«Ricordo che il progetto è studiato per limitare i potenziali effetti negativi per la non più rimandabile chiusura del cavalcavia Tournon e - conclude l’assessore Campominosi - incoraggiare i vercellesi all’utilizzo del trasporto pubblico».