Corso Salamano, bloccati su una piattaforma a 45 metri - VIDEO

Sono rimasti bloccati su una piattaforma elevatrice, sospesi a 45 metri di altezza, in corso Salamano. Per recuperare i due malcapitati i Vigili del Fuoco hanno sovuto far intervenire anche un elicottero Drago 66, proveniente da Torino.

L'allarme è scattato poco prima delle 15: una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a una con l’autoscala e il Drago 66 proveniente dal reparto volo di Torino, è intervenuta in corso Salamano per il soccorso di due persone rimaste bloccate a 45 metri.

Grazie all’utilizzo di manovre di emergenza, è stato possibile far scendere la piattaforma a un’altezza tale da poter trarre in salvo e in sicurezza i due malcapitati.

Sono intervenuti sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.