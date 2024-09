Carabinieri, due nuovi ufficiali in servizio a Vercelli

Due nuovi ufficiali dei Carabinieri hanno preso servizio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli. Si tratta del tenente colonnello Alberto Menziola, che ha assunto il Comando del Reparto Operativo, e del maggiore Marco Vivaldi quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Vercelli.

Il tenente colonnello Menziola proviene da un precedente incarico di comandante del Reparto Carabinieri Servizi Magistratura, che ha ricoperto a Torino. Di origine piemontese, laureato in Psicologia del Lavoro e in Scienze della Sicurezza, si è arruolato nel 1996, e ha svolto svariati incarichi all’organizzazione Territoriale e Speciale dell’Arma. La sua carriera ha inizio nella capitale, all Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri dove svolge attività di selezione e reclutamento nei riguardi dei giovani che aspirano a entrare a fare parte delle file della Benemerita. Il suo percorso prosegue a Livorno quale comandante di plotone dei Carabinieri paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania, inframmezzato da alcune missioni di pace internazionali. Successivamente in Sardegna, al comando dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sardegna, con impiego prevalente nella terra di Barbagia, con finalità di controllo delle aree interne impervie e di cattura latitanti. Ha inoltre comandato per sette anni la Compagnia Carabinieri di Cossato e, in quanto tale, è conoscitore dell’area biellese e pedemontana.

Alla guida del Compagnia Carabinieri di Vercelli si è avvicendato al tenente colonnello Walter Cappelli, il maggiore Marco Vivaldi, quarantaseienne, originario di Bari. Laureato in Giurisprudenza, si è arruolato nel 2003. Dopo i primi tre anni all’Urp del Comando Generale e un anno all’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, ha intrapreso una carriera caratterizzata da elevata operatività. Dapprima alla guida del Norm della Compagnia di Rende, in Calabria e poi al Radiomobile di Roma, dove, con una permanenza di ben otto anni, ha maturato una pregevole esperienza nelle attività di controllo del territorio urbano della capitale e nel contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Negli ultimi quattro anni ha ricoperto l’incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Lucera, dove ha condotto brillanti operazioni di servizio.