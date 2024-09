Pro Vercelli, pagelle della sconfitta a Novara

Rizzo: Se due anni fa era stato decisivo, stavolta non è stato impeccabile: a fine primo tempo, per poco, non permette a Ganz di sbloccare il risultato: 5.5

Clemente: Gara ordinata, presidia la fascia di competenza lasciando pochi spazi agli azzurri. Almeno fino al gol: 6 (37' st Biagetti: una delle tre carte giocate nel finale da Cannavaro. Senza successo sv)

Marchetti: Buona gara "sporcata" dalla rete degli azzurri nei quali la difesa della Pro si è fatta sorprendere: 5.5

De Marino: Ci mette una pezza o meglio, un piede, salvando su Ganz liberato dal "malinteso" con Rizzo. Non altrettanto efficace sul gol partita di Bertoncini: 6

Pino: In una gara di contenimento dei bianchi, non può sfruttare le sue doti sulle fasce. Soffre e incide poco: 5 (14' st Rutigliano: il tempo di entrare in campo e la Pro si trova in svantaggio stravolgendo piani e compiti tattici ricevuti: 5.5)

Iotti: In una gara in cui sono in pochi a brillare, si adegua ai compagni: 5.5

Louati: Votato come un po' tutti a una gara di contenimento, le opportunità per mettersi in evidenza sono poche 5.5 (37' st Coppola: entra a match segnato ma riesce a ritagliarsi qualche spunto in cui dimostra la sua vivacità: 6)

Iezzi: Gara senza sussulti: bene in copertura ma, visto anche l'atteggiamento della squadra, difetta nella fase d'impostazione 5.5 (37' st Sow: s'impegna e prova a dare un po' di vivacità a una squadra spenta e con poco morale. Non basta ma può essere un esempio 6)

Emmanuello: gara anonima, senza particolari errori ma con pochi squilli: 5.5

Schenetti: non è ancora entrato nei meccanismi della squadra. Deve crescere di condizione 5.5 (14' st Carosso: come per Rutigliano la sua partita, di fatto, inizia quando finisce virtualmente quella della Pro dopo la rete degli azzurri 5.5)