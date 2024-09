Novara-Pro Vercelli 1-0 La quarta sberla

Quarto ko consecutivo della Pro Vercelli. Neppure l'aria del derby al Piola novarese, nelle ultime stagioni foriero di soddisfazioni, ha consentito ai bianchi di tornare a muovere la classifica. Il Novara vince 1-0 segnando il primo gol del torneo. Per la Pro una sconfitta arrivata al termine di un match tutt'altro che esaltante, con due squadre abbottonate, più propense a controllare che offendere. A decidere il match non poteva che essere un episodio che, come nelle ultime uscite, è stato sfavorevole all'undici di Cannavaro. Ma sarebbe troppo semplice parlare di "caso". Se tre indizi (o sconfitte) fanno una prova, quattro (battute d'arresto) sono un campanello d'allarme su cui riflettere e lavorare anche se, di tempo, ce n'è davvero poco (sabato si torna a Vercelli contro il Lecco).

Un derby quello tra azzurri è bianchi che non è mai una sfida banale, anche con le due formazioni in C reduci da momenti tutt'altro che fortunati. Così anche per la prima sfida stagionale dell'antico derby sulle gradinate del Piola novarese, sebbene non piene come nelle grandi occasioni, le due tifoserie si fanno sentire. Rispetto alla sfida contro il Padova, Cannavaro cambia portiere (tra i pali ritorna Rizzo) mentre Sbraga, sfortunato con il suo autogol parte dalla panchina, al suo posto al centro della difesa De Marino; a centrocampo c'è Iezzi, con Carosso in panchina; confermato Comi come unica punta, supportato da Emmanuello e Schenetti.

Nel Novara prima da titolare per Riccardi in difesa e l'ex Simone Ganz in attacco. Commozione per il minuto di silenzio per ricordare il ds azzurro Christian Argurio improvvisamente scomparso la scorsa settimana (per questo la sfida tra azzurri e Pro Patria è stata posticipata al 1 ottobre). Si parte. Novara in azzurro con calzoncini neri, Pro in completo bianco. Ospiti reduci da tre ko consecutivi, novaresi ancora senza gol in campionato. Primo quarto d'ora di studio a ritmi bassi. Novara che tiene palla con rete fitta di passaggi, Pro a controllare e cercare l'opportunità per innescare azioni di ripartenza. 20' Morosini al volo su servizio di Ranieri: De Marino devia in angolo. Ammonito Clemente. Gara che stenta a decollare. Pro ordinata a centrocampo che costringe gli azzurri a trovare sbocchi sulle fasce, dove la difesa vercellese si fa trovare piazzata. Mezz'ora superata senza sussulti. Unico brivido Comi toccato duro resta a terra: soccorso dallo staff medico riprende il suo posto. Poco pressing da parte delle due formazioni che lasciano giocare, aspettando gli avversari all'altezza dei propri sedici metri (quando di arrivano). 37' su lancio apparentemente innocuo, incomprensione tra Rizzo e De Marino al limite, innescano Ganz che, in area può calciare a porta sguarnita: De Marino recupera e devia in angolo la conclusione: pericolo scampato. Unico sussulto di un primo tempo che si chiude dopo 2' di recupero sullo 0-0.

La ripresa inizia con lo stesso copione. Doppio cambio per Cannavaro al 13' fuori Schenetti e Pino, dentro Carosso e Rutigliano. Nemmeno il tempo di ridisegnare l'assetto dei bianchi che il Novara passa: dopo un angolo Di Munno mette palla in area dove Bertoncini di testa insacca l'1-0. La reazione della Pro sta tutta in due conclusioni dalla distanza di Emmanuello (respinge Minelli) e Louati (abbondantemente fuori). La Pro cerca di recuperare ma manca un po' di lucidità. Cannavaro prova a inserire forze fresche inserendo Biagetti, Coppola e Sow. I nuovi cercano di farsi vedere ma il tempo per recuperare per recuperare è poco e il morale sempre più basso. 5' di recupero. La Pro ci prova fino all'ultimo: Marchetti reclama un rigore per un intervento di Riccardi. Impatto troppo lieve per il rigore a giudizio dell'arbitro. Sipario.

NOVARA (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Riccardi, Khailoti; Donadio (33' st Ghiringhelli), Di Munno, Ranieri, Calcagni, Agyemang; Ganz (19′ st Ongaro), Morosini (33′ st Manseri). A disposizione: Negri, Desjardins, Migliardi, Brkic, Jelenic, Attanasio, Cannavaro, Koblar, Camolese, Basso. All. Gattuso.



PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo; Clemente (37' st Biagetti), Marchetti, De Marino; Pino (14' st Rutigliano), Iotti, Louati (37' st Coppola), Iezzi (37' st Sow); Emmanuello, Schenetti (14' st Carosso); Comi.

In panchina: Passador, Dell’Aquila, Gheza, Cugnata, Sbraga, Contaldo, Ronchi, Vigiani, Anton, Serpe.

All. Cannavaro.

ARBITRO: Turrini di Firenze.

RETI: 13' st Berttoncini.

NOTE: Serata fresca. Spettatori 3096 (1855 paganti). Ammoniti: Clemente, Ranieri, Ghiringhelli, Calcagni. Recupero 2',5'.