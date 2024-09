Cannavaro: «Con il Padova sarà fondamentale l'apporto del pubblico»

«Il gruppo c'è, lavora sodo, e il 4 a 1 subito non deve offuscare quanto di buono fatto fino a oggi. Certo, domani arriva il Padova capolista. Ha una rosa importante, sa giocare con la palla e senza palla. Noi dobbiamo fare quello che non abbiamo fatto contro il Candiero, dimenticandoci di essere la Pro Vercelli. Domani? Facile non sarà, dobbiamo valutare le condizioni di tutti...»

Poi mister Cannavaro, alla conferenza stampa prepartita, soggiunge: «Bunino è fuori per infortunio, e Comi ha qualche acciacco».

Mister, Schenetti non è parso al massimo. E nemmeno Sbraga.

«Per forza, hanno lavorato e stanno lavorando sull'intensità. Per l'intesa con i compagni ci vuole ancora un po' di tempo».

Come sta cercando di reagire la squadra a questo momento no?

«Lavorando, con estrema attenzione ai particolari».

Lei ha detto che con il Caldiero è mancata l'umiltà...

«Un certo tipo di umiltà. Dopo aver preso il primo gol, dovevamo impedire le ripartenze ai nostri avversari».

Questione anche di esperienza, insomma. Che il Padova, invece, ha.

«Sarà importante il pubblico».

«Certo, ne abbiamo bisogno; sarà fondamentale; e noi dovremo essere bravi a farci incitare».