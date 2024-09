Cannavaro: «Contro il Caldiero non era la Pro che conosco»

Mister Paolo Cannavaro commenta il secondo ko consecutivo dei bianchi in campionato: "Quella vista contro il Caldiero non è la vera Pro Vercelli. Non è semplice analizzare l'incontro contro i gialloverdi, non solo per il risultato di 4-1 ma per come è maturato nell'arco dei 90'. I veronesi hanno avuto grandi meriti per averci messo in costante difficoltà, ma onestamente avrei voluto vedere qualcosa di più dai ragazzi. In particolare sull'approccio al match: avevamo studiato il Caldiero e sapevamo le loro caratteristiche tecniche che avrebbero potuto crearci problemi. Ci sono stati momenti in cui abbiamo reagito come all'inizio della ripresa poi, però, dopo il rigore del 3-0 la squadra si è praticamente spenta, nonostante la rete del 3-1".

E all'orizzonte si profilano due match tutt'altro che agevoli: "Padova e i derby di Novara a distanza di pochi giorni saranno test impegnativi, per questo è necessario richiamare al più presto le forze e l'entusiasmo che abbiamo avuto fino al pomeriggio contro il Caldiero. Non eravamo una squadra fenomenale prima e non siamo "da buttare" dopo questa battuta d'arresto. Per risollevarci, però, dovremo tornare ad avere impegno e umiltà per avvicinarci a partire come quella con il Caldiero. Solo così potremo tornare a essere la vera Pro".