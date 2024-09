Ruba un'auto e, tentando di darsi alla fuga, non si ferma all'Alt delle forze dell'ordine. Non solo: una volta raggiunto e bloccato, il giovane è risultato pure positivo all'uso di sostanze stupefacenti. Lunga lista di contestazioni per un 27enne, già noto alle forze dell'ordine.

L'ultima "impresa", al giovane residente in un centro della provincia, è anche costata un avviso orale del Questore.