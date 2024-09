Patty dell"idea Dolce" saluta il suo bar: «Ora mi godrò i nipotini»

Patty dell’Idea Dolce, Patrizia Gazzola, mamma della restauratrice Claudia Fila e di Massimo che vive e lavora sul lago di Garda, nonna di tre nipotini: Christian, che compirà 4 anni a settembre, Mathias di 7 anni e James di 2, con l’Alpàa 2024 ha concluso l’attività al centralissimo bar caffetteria e gelateria: “Idea Dolce”, che aveva in gestione dal 2005, anno in cui l’aveva rilevata da Pierangelo Zanoli, che l’aveva tenuta per nove anni.

Patty è “nata” nell’ambiente della ristorazione: dal 1964 i genitori, Elena e Luigi, avevano gestito il Bar Nazionale sul Ponte Antonini. Dal 1977, per 25 anni, con l’ex marito Roberto Fila, aveva tenuto il Ristorante Belvedere, poi aveva lavorato con il fratello Tiziano per otto anni.

«Da un anno e mezzo cercavo di vendere perché, raggiunta l’età pensionabile, desideravo avere più tempo per stare vicina alla mia mamma e godermi i nipotini: il mio è sempre stato un bar per famiglie e con le mie collaboratrici, Stella e Silvia, ho sempre avuto un ottimo rapporto, così come con i colleghi: non c’erano sterili rivalità, ma collaborazione».

Patty ricorda la serenità e l’allegria che regnavano all’Idea Dolce, trasmesse ai clienti, che diventavano amici: «Quante confidenze, dolori, amori, gioie, ho condiviso tra un caffè e un cappuccino, molte persone erano già state frequentatrici del bar dei miei genitori e mi ricordavano bambina».

Al nuovo titolare, Massimo Grandotti, augura tanta fortuna: «Ora sono diventata una cliente che apprezza la sosta al bar, accolta sempre da un sorriso e da una parola gentile»..