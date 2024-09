Le vercellesi in Promozione e Prima categoria

PROMOZIONE

La prima giornata di campionato ha visto al via tre compagini vercellesi: la retrocessa Alicese-Orizzonti-Canavese, LG Trino e la neo promossa Virtus Vercelli. Il Trino aveva il compito più impegnativo debuttando al Moccagatta con l’Alessandria. I grigi hanno trovato la marcatura decisiva nel secondo tempo, dopo aver avuto nel portiere dell’Alessandria Canegallo l’avversario più ostico. Nel finale arrivano due occasioni da rete, sfumate di un soffio. Esordio amaro per la Virtus Vercelli bloccata dal Cossato sul terreno amico. Dopo il pareggio di Bertolone la partita sembrava avviata verso la parità, invece un episodio decideva il match: rigore trasformato da Bonura; ad un quarto d’ora dal termine Bettini colpisce la traversa. Gli Orizzonti pareggiano in extremis a Montanaro rimediando allo svantaggio subito pochi minuti prima. Un buon pari firmato da Cavalla. Prossimo turno: Orizzonti - Cameri, LG Trino - Santostefanese, Juve Domo – Virtus Vercelli.

ALESSANDRIA – LG TRINO 1-0

LG Trino: Follini, Alì (dall’85’ Daniciuc) Giolo NdIaye, Buscaglia Miceli Passannante (dal 65’ Vergnasco), Meo Defilippi (dall’86’ Petrocelli) Mercandino Brugnera Ciraulo. A disp: Contato, Milano, Malpassato, Pancallo, Visetti. All. Yon.

Marcatore: al 73’ El Qualid (A)

VIRTUS VERCELLI – COSSATO 1-2

Virtus Vercelli: Scrivanti, Rredhi Tinaglia (dal 74’ Gregoraci), Nalesso Cipollone Bertolone, Rossi (dall’88 Ponzi) Bellinghieri Ferrari (dal 55’ Bettini) Rognone (dall’80’ Sanna) Gulin (dall’83’ Chiaria). A disp: Cairola, Mottino, Arlone, Crivellari. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 15’ e al 72’ Bonura (CO), al 67’ Bertolone (V)

MONTANARO – ORIZZONTI 1-1

Orizzonti:Broglia, Costa Verlucca, Marteddu Pelle Comentale, Botosso (dal 63’ Cavalla) Vivirito Giovanizzo Menabò (dal 60’ Bonadonna) Mancuso (dal 67’ Diadoro). A disp: Malune, Pane, Bravo, Imberti, Damiani, Pallaro. All. Pellerei.

Marcatori: al 90’ Momoh (M), al 92’ Cavalla (O)

1^ CATEGORIA

Debutto scoppiettante per le squadre vercellesi. Il Cigliano compie l’impresa della giornata andando a vincere ad Andorno contro una delle formazioni più accreditate del girone. Partita indirizzata sul binario giusto nel primo tempo. Il derby tra Santhià e Crescentinese va agli ospiti a segno con una doppietta di Sirgiovanni. Il Livorno/Bianzè di Bernabino va sotto dopo 10 minuti, poi recupera e si impone nettamente con un secondo tempo da favola. Anche la Pro Palazzolo centra la vittoria mettendo k.o. il Borgolavezzzaro con una prova maiuscola di Castagnone.

VALLE CERVO ANDORNO – CIGLIANO 1-2

Cigliano: Grande, N. Genestrone Formia, Bravo Pagano, Grosso (dal 77’ Savant Ros), Perinetti Nicita R. Genestrone Germano (dal 92’ Corcione) Astesano. A disp: Leone, Lo Schirico, Turano, Carena, Molinaro, Moussaif, Avetta. All. Calandra.

Marcatori: al 23’ N. Genestrone (C), al 37’ Astesano (C), al 55' Bernardo (V)

ALTRI RISULTATI

SANTHIA’ – CRESCENTINESE 1-2

LIVORNO/BIANZE’ – VALLE ELVO 4-1

PRO PALAZZOLO – BORGOLAVEZZARO 2-0

PROSSIMO TURNO

BANCHETTE – LIVORNO/BIANZE’; CIGLIANO – SANTHIA’; CRESCENTINESE – TORRI BIELLESI; TRECATE – PRO PALAZZOLO