Coldiretti: «Discarica di amianto, penalizzato tutto il territorio»

E' stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, che, di fatto, ha annullato quella del Tar, e consente purtroppo la realizzazione della discarica di cemento amianto nel Comune di Salussola.

Dopo sette anni vediamo un triste epilogo della vicenda che più ha investito e scosso questo territorio e i suoi abitanti, chiedendo agli stessi tempo, soldi e energie fisiche e mentali di chi si è messo a disposizione per questa giusta causa e che certo non porterà beneficio al territorio.

Coldiretti è stata fin da subito al fianco di chi ha portato avanti questa battaglia, credendo nella difesa del territorio, delle tipicità locali e delle realtà agricole, per cercare di evitare ulteriore occupazione di suolo agricolo produttivo.

Questa decisione penalizza tutto il mondo agricolo e la società civile tutta.

Coldiretti e il Consorzio di Tutela del Riso Dop di Baraggia sono e rimangono contrari alla realizzazione.

La sentenza di fatto non consente la salvaguardia del territorio e delle aziende presenti: la discarica sorgerà in piena area di coltivazione dell’unica Dop sul riso a livello Europeo, a ridosso di un centro abitato e in prossimità di due aziende agricole.

Le ricadute a livello ambientale ed economico ad oggi, non sono quantificabili, tantomeno rassicuranti. Questa discarica non doveva e non deve essere realizzata in questo territorio, ma in uno dei 600 siti individuati dalla Regione.

Pur rimanendo nella piena legalità ci riserviamo di confrontarci con la nostra base per valutare possibili azioni future.