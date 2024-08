E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris per recuperare un gatto giramondo che, dopo essere salito in una zona inaccessibile dell'abitazione, non è più riuscito a scendere. Alle 9,30 di sabato mattina la squadra è intervenuto utilizzando la scala italiana per poter raggiungere il felino, recuperarlo e riconsegnarlo sano e salvo alla padrona.