Grazie ai giovani volontari del Leo club nei Campi estivi

A Vercelli i giovani volontari attivi nei Campi estivi sono raccontati poco. Crediamo dunque che in questo momento di vacanze sia bello parlare di loro con riconoscenza.

Esiste infatti un'eccellenza che pochi conoscono: sono i ragazzi del "Leo Club", l’associazione giovanile del Lions Club, che ogni anno si adopera per realizzare un Campo estivo rivolto ai giovani disabili, allo scopo di stare con loro e farli divertire.

E' stata un'esperienza che come presidente dell'Anffas di Vercelli ho conosciuto quest'anno per la prima volta e che mi sembra importante segnalare come iniziativa di grande valore.

Lo scopo dichiarato del "Leo Club" è quello di “Offrire ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di crescere e di offrire il proprio contributo, sia a livello individuale sia collettivo, come membri responsabili della comunità locale, nazionale e internazionale”.

“Leo” è acronimo delle parole inglesi Leadership, Experience, Opportunity, e attraverso questa iniziativa questi giovani hanno fatto onore al loro statuto, offendo un prezioso servizio ai più svantaggiati attraverso il "Campo Giovani" con base a Domodossola, da cui quotidianamente sono partite numerose attività di animazione: golf, canottaggio, baskin (basket con regole adatte alla disabilità), gita in barca, escursione in elicottero, terme, cascate del Toce ed altro.

La caratteristica di queste giornate (svoltesi dal 6 al 14 luglio 2024) è che i disabili (accompagnati da almeno un genitore), hanno visto questi giovani eroi prodigarsi per rendere assolutamente sicure e felici questa loro esperienza estiva, con un impegno e una abnegazione che lascia sbalorditi, il tutto a titolo gratuito: vitto, alloggio ed escursioni.

Un plauso dunque a tutti i Club Lions-Leo del Piemonte e un grazie anche agli amici di Vercelli rappresentati da Martina Mattiuzzo (ex Leo), che si sono consorziati autotassandosi e prodigati per raggiungere un risultato davvero superlativo, fornendo sia le risorse economiche che i volontari.

Quando abbiamo conosciuto il Presidente della Cooperativa Sociale Onlus di Domodossola: "La prateria", che ha ospitato il Campo estivo (Ivan Guarducci) ho solo voluto dire: "che Dio vi benedica".

Questi progetti sono in grado di migliorare i servizi di assistenza, accoglienza, formazione e inclusione di persone in condizioni di fragilità. La creazione di nuove opportunità d’inserimento sociale e il miglioramento delle condizioni di vita dei disabili sono dunque da incoraggiare e possono stimolare la costituzione di reti di collaborazione tra enti.

Speriamo dunque che questa iniziativa possa proseguire per gli anni a venire.

Da parte nostra come Anffas Vercelli, ci impegnamo affinché tutto ciò accada di nuovo.

Massimo Di Lauro

presidente Anffas Vercelli

https://www.anffasvercelli.<wbr></wbr>org/