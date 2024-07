Van fuori strada, intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente, intorno alle 12 di domenica, a Tronzano. Una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Santhià è intervenuta sulla SP 11 all’intersezione con via Mazzini, per un incidente stradale autonomo. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, le due persone coinvolte erano già fuori dal veicolo e alle cure del personale sanitario di Alice Castello. L'intervento è valso alla messa in sicurezza del veicolo e di una bombola di GPL presente sul van, adibito a camper. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Santhià.