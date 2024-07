Pro Vercelli: la prima partita (persa) e i movimenti in entrata e in uscita

Prima uscita stagione con sconfitta per la Pro Vercelli che nel test a Vinovo contro la Juventus Next Gent (a porte chiuse) perde 4-0. Nel primo tempo per i bianconeri in gol Guerra (doppietta) e Mancini. Nella ripresa dell'ex Citi la rete del 4-0 finale.

Il commento di mister Paolo Cannavaro: "Ho visto diverse situazioni interessanti, errori compresi: è proprio questo che i tecnici devono valutare in queste partite, per poterli correggere durante gli allenamenti. Abbiamo nelle gambe carichi di lavoro pesanti; per questo sapevo che sapevo che l'intensità del match non sarebbe durata 90'. Ho scelto di dare più minuti a qualche giocatore, mentre altri li ho lasciati in campo solo 45′. Il risultato non è piacevole, ma la prestazione è stata positiva, perché abbiamo messo in campo quello che abbiamo provato in quest'inizio di preparazione. Sapevamo delle difficoltà che avremmo affrontato scegliendo appositamente avversari tosti: lo era la Juve Next Gent e lo saranno anche le prossime per poter poi ragionare con la squadra su cosa c'è da migliorare". Con l'uscita di Vinovo la Pro ha chiuso la parte "vercellese": ora la squadra si trasferirà per una settimana a Druogno in Val Vigezzo: "Ci sarà tanto da "sudare" oltreché conoscerci meglio a livello di gruppo. Avrò tutti i ragazzi sotto costante osservazione. Ma la parola d'ordine sarà sempre quella del lavoro, duro e costante per arrivare alla sfida di Coppa Italia con la Lucchese che, sebbene cada in una fase ancora di preparazione, è il primo impegno ufficiale di fronte ai nostri tifosi". Al Centro Sportivo Druogno Academy, mercoledì 31 luglio, alle 16, la Pro affronterà la Social Football Academy, mentre sabato 3 agosto, alle 16.30 testt match contro l'Albinoleffe.