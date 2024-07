Musumeci: «Puntiamo sui giovani e poi su Iotti, Comi ed Emmanuello»

Chi arriva, chi parte, chi torna forse per restare. Inevitabilmente anche in casa Pro Vercelli il "primo giorno" della nuova stagione, come in buona parte dei club di Lega Pro (e non solo) e all'insegna dei "lavori in corso". Non a caso, al momento, non è ancora stato ufficializzato l'elenco dei giocatori che hanno iniziato la preparazione, proprio perché alcune situazioni in uscita (vedi Mattia Mustacchio) sono in fase di definizione. E anche in entrata non c'era ancora Francesco Dell'Aquila della Primavera del Torino, il cui passaggio ai bianchi è stato perfezionato solo nella tarda mattinata. Mister Paolo Cannavaro, il suo vice Rolando Bianchi e lo staff tecnico hanno iniziato subito a lavorare allo stadio Piola: qualche corsa, un po' di lavoro con il pallone e la prima, tranquilla partitella.

«I primi giorni saranno di adattamento e conoscenza reciproca - sottolinea Paolo Cannavaro - I ragazzi che già c'erano dovranno apprendere i nuovo metodi d'allenamento. Quasi quotidianamente ci sarà qualcosa da ridefinire, studiare e valutare i giovani che sono aggregati con noi e quelli che arriveranno in prova. E' un po' come avere un parco macchine di 25 auto: tutte con prestazioni e caratteristiche diverse che devono però funzionare assieme in un unico motore: Sappiamo che arriveranno molti giovani da far maturare e, con loro alcuni giocatori d'esperienza. Da parte di tutti c'è un grande spirito e tanta motivazione».

Un solo allenamento non può bastare per avere già certezze su moduli e situazioni tattiche: «Ho un sistema di gioco in mente ma, come molti dei tecnici che ho avuto da calciatore, so perfettamente che dovrò sempre adattare tutto all'organico e alle caratteristiche dei miei calciatori. Nel calcio ci vuole flessibilità. Io sono un allenatore che, pur pretendendo il massimo prima di tutti da me stesso, ama dialogare con i giocatori, proprio per mettere tutti in condizione di dare il massimo. Per la formazione mi baserò molto su quanto emergerà sia dal campo sia dagli allenamenti. A Vercelli staremo due settimane, quindi partiremo per un periodo in montagna. Speriamo che, terminata questa prima fase, di avere già la squadra fatta al 60-70 per cento perché non si può pensare di arrivare all'esordio in Coppa Italia (domenica 11 agosto alle 18 all'ex Robbiano contro la Lucchese) con più della metà della rosa ancora da costruire. Sappiamo comunque cosa ci serve e stiamo lavorando in questo senso».